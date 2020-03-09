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Минфин намерен принимать решения о заимствованиях с учетом ситуации на рынке

В министерстве отметили, что объем средств Федерального казначейства по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 трлн рублей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры для содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, сообщил Минфин РФ.

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"Принимая во внимание высокую волатильность на финансовых рынках, решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок", - говорится в сообщении.

"Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета - в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета", - добавляет Минфин.

Как отметили в министерстве, объем средств Федерального казначейства на счетах в ЦБ России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов), а также на счетах в банках и в размещении по операциям РЕПО по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 трлн рублей.

По информации Минфина, чтобы компенсировать сокращение объемов размещения ОФЗ, будут использованы дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые могут быть получены в случае ослабления курса рубля ниже прогнозного уровня (65,7 рублей за доллар США в текущем году).

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