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Китай призвал к стабильности на международном энергетическом рынке

Официальный представитель МИД страны Гэн Шуан отметил, что "во времена эпидемии, когда мировая экономика сталкивается с большим количеством трудностей, поддержание стабильности энергетического рынка обладает особым значением"

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Китай призывает поддерживать стабильность на международном рынке энергоресурсов. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник прокомментировал падение цен на нефть на фоне провала переговоров стран-экспортеров этого энергоресурса.

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"Китай является крупным глобальным импортером и эксплуататором энергоресурсов. Надеемся, что международный энергетический рынок сможет сохранять стабильность. Во времена эпидемии, когда мировая экономика сталкивается с большим количеством трудностей, поддержание стабильности энергетического рынка обладает особым значением", - сказал он на регулярном брифинге.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за распространения в мире коронавируса нового типа.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

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