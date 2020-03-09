МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в 2020 году из-за коронавируса

ТАСС, 9 марта. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз спроса на нефть в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки на фоне распространения коронавируса по всему миру. Об этом говорится в отчете агентства.
По данным МЭА, спрос на нефть в этом году впервые с 2009 года упадет на 90 тыс. баррелей в сутки в сравнении с данными по спросу годом ранее.
"В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн баррелей в сутки в годовом выражении, в мире этот показатель снизился на 2,5 млн баррелей в сутки. Мы допускаем, что спрос на нефть восстановится до близкого к нормальным значениям во втором полугодии 2020 года", - говорится в отчете.
МЭА отмечает, что в этом году впервые за последнее десятилетие возможно снижение мирового спроса на нефть из-за сокращения потребления в Китае, на долю которого приходилось более 80% роста мирового спроса на нефть в 2019 году, а также на фоне снижения объемов торговли и спада спроса на путешествия.
Три сценария
В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса и какие меры будут предприняты властями для сдерживания его распространения, МЭА представило три сценария мирового спроса на нефть в этом году - базовый, пессимистичный и оптимистичный.
Пессимистичный сценарий развития ситуации предполагает, что страны, где зафиксировано распространение коронавируса, не могут быстро его купировать, и вместе с этим появляются новые очаги распространения коронавируса в Европе, Азии и за пределами этих регионов. В результате такого развития событий в Китае и в марте продолжится снижение спроса на нефть, в Европе прогнозируется слабый спрос на нефть в третьем квартале, а в Соединенных Штатах Америки в этом году спрос на нефть будет расти более медленными темпами. В результате мировой спрос на нефть в 2020 году может упасть на 730 тыс. баррелей в сутки.
В оптимистичном случае, когда Китаю быстро удастся взять под контроль распространение коронавируса, а в других регионах мира оно будет локализовано, не оказав серьезного влияния на экономику большинства стран Европы и Северной Америки, мировой спрос на нефть может вырасти на 480 тыс. баррелей в сутки в 2020 году.
В базовом сценарии вспышка заболевания в Китае будет взята под контроль к концу первого квартала, но распространится во многих других странах, помимо Ирана, Кореи, Японии, Сингапура, США и Европы. Согласно этому сценарию, наибольшее снижение спроса на нефть в Китае - на 1,8 млн баррелей в сутки - придется на первый квартал. Во втором квартале по мере улучшения ситуации в Китае спрос на нефть ухудшится в других странах, например, странах Европы и Японии. При этом МЭА рассчитывает на рост спроса на нефть во втором полугодии на 1,1 млн баррелей в сутки в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, что в результате в целом в 2020 году приведет к снижению мирового спроса на нефть в объеме около 90 тыс. баррелей в сутки.
Запасы нефти
Коммерческие запасы нефти стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе 2020 года вновь оказались выше среднего за пять лет уровня, на который в своем соглашении о сокращении добычи ориентируются страны ОПЕК+. Об этом сообщается в мартовском отчете МЭА.
Объем запасов вырос на 27,8 млн баррелей, до 2,93 млрд баррелей, что на 2,9 млн баррелей выше пятилетней нормы. На этом уровне они покрывали потребность в нефти стран ОЭСР сроком на 63 дня.
Данные показывают увеличение запасов нефти в Китае почти на 1 млн баррелей в сутки, что отражает замедление спроса в регионе.
Средний пятилетний уровень коммерческих запасов нефти является целевым ориентиром для соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, которое действует до конца марта 2020 года.
На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля 2020 года действие ограничений заканчивается. Страны ОПЕК ранее рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако Россия на это предложение не согласилась и настаивала на продление сделки только на второй квартал.
Спрос на нефть
Распространение коронавируса в Северной Америке и Европе окажет меньшее влияние на мировой спрос на нефть, чем вспышка заболевания в Китае, говорится в отчете МЭА.
"Меры по сдерживанию распространения коронавируса, введенные в Северной Америке, Европе и в других местах, как ожидается, окажут меньшее влияние на спрос на нефть, чем в Китае. Тем не менее, спрос со стороны авиационного сектора будет по-прежнему страдать от сокращения мировых авиаперевозок", - говорится в отчете.
В настоящее время МЭА оценивает мировой спрос на нефть в 2020 году на уровне 99,9 млн баррелей в сутки, что на 90 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. В февральском отчете МЭА прогнозировало, что спрос на нефть в 2020 году будет расти на 825 тыс. баррелей в сутки. В мартовском отчете агентство также отмечает, что ближайшие перспективы мирового рынка нефти будут зависеть от того, насколько успешны будут действия властей разных стране по сдерживанию вспышки коронавируса.
Замедление роста спроса
Мировой спрос на нефть в период до 2025 года вырастет на 5,7 млн б/с, при этом темп роста снизится с 1,5 млн б/с до 950 тыс. б/с, сообщает МЭА.
Отмечается, что это связано со стагнацией спроса на дизельное топливо и бензин в связи с появлением новых стандартов работы и электрических автомобилей.
Согласно базовому сценарию спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки в 2020 году из-за влияния коронавируса. После сложного 2020 года МЭА ожидает восстановления спроса до максимального за последние семь лет значения - 2,1 млн б/с в 2021 г. Это связано с предположением, что мировые транспортные и производственные системы останутся нетронутыми, а потребители вновь станут вести себя естественным образом, что приведет к восстановлению прежних объемов спроса на нефть.
Однако уже в 2022 году спрос на нефть снизится до 1,1 млн б/с, а затем упадет ниже порогового значения в 1 млн б/ с в 2023 году и в последующие годы, прогнозирует МЭА. Это связано с вероятной стагнацией спроса на топливо в транспортном секторе. В итоге, к 2025 году рост спроса на нефть может и вовсе замедлиться до 800 тыс. б/с, говорится в отчете.
Переизбыток добычи на рынке нефти
Рост переизбытка нефти на рынке повышает роль сотрудничества альянса ОПЕК+ в ближайшие годы, которое, вероятно, будет продолжено, говорится в среднесрочном прогнозе МЭА.
Объем производственных мощностей на рынке нефти в перспективе до 2025 года увеличится на 5,9 млн б/с, ожидают в МЭА. Это, по мнению экспертов агентства, существенно ограничит темпы роста спроса на нефть.
"Значительный рост добычи странами "не ОПЕК" в ближайшие годы означает, что политика по регулированию рынка со стороны ОПЕК+ вероятно продолжится", - отмечается в отчете.