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Власти Татарстана предложили создать цифровую ОЭЗ для продвижения региональных ИТ-решений

На площадке виртуальной особой экономической зоны в том числе появится "супермаркет" типовых региональных и муниципальных цифровых решений

ТАСС, 9 марта. Власти Татарстана предложили создать на базе республиканского Центра информационных технологий виртуальную особую экономическую зону для продвижения региональных цифровых сервисов. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам поездки в Иннополис.

"С предложением создать на базе Центра информационных технологий Республики Татарстан виртуальную особую экономическую зону для реализации региональных цифровых сервисов к Дмитрию Чернышенко обратился министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин. Одним из проектов виртуальной зоны станет "супермаркет" типовых региональных и муниципальных цифровых решений, что ускорит и удешевит реализацию национального проекта "Цифровая экономика" в регионах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе поездки Чернышенко также презентовали возможности Университета Иннополис, где обучается 771 студент из 37 стран и функционируют 15 научно-исследовательских лабораторий и шесть центров. По словам вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, с прошлого года IT-вуз занимается подготовкой кадров для цифровой трансформации в сфере госуправления. Он уточнил, что 2150 из 5000 директоров по цифровой трансформации, обученных в России в 2019 году, прошли подготовку в Университете Иннополис. В дальнейшем образовательные программы вуза планируется расширять.

Также вице-премьеру РФ презентовали прикладные проекты вуза для "Газпрома", "Аэрофлота", "КамАЗа", "Норникеля", "РусГидро". Чернышенко поручил проработать возможность масштабирования этих проектов на федеральном уровне.

Иннополис - город в Татарстане, заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. В 2012 году постановлением правительства РФ в нем была создана ОЭЗ, экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний. Сегодня в городе тестируются беспилотные автомобили и связь 5G, а в ближайшей перспективе будут опробованы технологии в обработке персональных данных, телемедицине, энергетике и финансах.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичТатарстан
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