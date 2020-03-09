Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Цена на золото выросла на 1,9%, достигнув отметки в $1704,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость драгоценного металла находилась на таком уровне в декабре 2012 года.

По состоянию на 12:45 мск котировки цен на золото перешли к снижению. Драгметалл торговался на уровне $1663,5 за тройскую унцию, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь акции крупнейшей российской золотодобывающей компании - "Полюса" растут в понедельник на 0,5%, акции Polymetal - снижаются на 1,9%, Petropavlovsk - на 4,8%, свидетельствуют данные торгов Лондонской фондовой биржи.

По мнению старшего директора - руководителя группы оценки рисков устойчивого развития группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, акции российских золотодобытчиков падают на эмоциях, но в скором времени продолжат рост. В целом акции золотодобывающих компаний могут вырасти на фоне обвала цен на нефть, так как цена золота вряд ли снизится, считают аналитики.