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Распространение коронавируса нового типа

Визит миссии МВФ в Белоруссию перенесли из-за коронавируса

Он должен был пройти с 19 по 30 марта

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Белоруссию, который планировался с 19 по 30 марта, переносится. Об этом сообщили в понедельник в представительстве МВФ в Минске.

"Планировавшаяся миссия МВФ переносится на более поздний срок. Это связано с тем, что в штаб-квартире в Вашингтоне принято решение ограничить командировки сотрудников фонда из-за ситуации с коронавирусом в мире", - сообщили в представительстве МВФ.

Миссия МВФ по Статье IV в Белоруссии планировалась с 19 по 30 марта. В соответствии со Статьей IV устава фонда с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Эксперты приезжают в страну, собирают экономическую и финансовую информацию и обсуждают с властями изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.

Ранее МВФ и Всемирный банк решили из-за коронавируса провести ежегодную весеннюю сессию в формате видеоконференций.

 

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БелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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