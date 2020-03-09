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МЭА: падение добычи сланцевой нефти в США может произойти при цене нефти ниже $25

Глава МЭА Фатих Бирол отметил, что снижение мировых цен на нефть повлияет на добычу нефти с высокой себестоимостью добычи в Северной Америке, Китае и Латинской Америке

ТАСС, 9 марта. Падение добычи сланцевой нефти в США может произойти при снижении цены нефти до менее $25 за баррель. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МЭА Фатих Бирол.

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"Мы ждем, что цены на нефть в размере $25 (за баррель - прим. ТАСС) могли бы остановить новое развитие в секторе сланцевой нефти, и в результате мы увидим снижение добычи", - сказал он.

Бирол добавил, что в течение нескольких месяцев добыча сланцевой нефти нефти в США будет сохраняться на текущем уровне, "но после этого мы увидим снижение добычи под давлением цен на нефть ниже $25".

Он также отметил, что снижение мировых цен на нефть повлияет на добычу нефти с высокой себестоимостью добычи в Северной Америке, Китае, Латинской Америке, в том числе в Колумбии и Мексике.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 23,4% и достигла уровня $34,66 за баррель. При этом на пике снижения цена нефти опускалась до $31,02 за баррель, что на 31,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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