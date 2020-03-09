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Сенатор считает необоснованной панику в связи с резким падением рубля

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин полагает, что ажиотаж в ближайшее время пойдет на спад

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Для паники как на фондовом рынке, так и среди населения нет оснований. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

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"Конечно, можно считать, что главной причиной [резкого падения рубля] является коронавирус. Эта беда, которая обрушилась на Китай и сейчас расползается по всему миру. Исходя из всех моих наблюдений и аналитических размышлений, мне кажется, что страхи и паника как на обывательском уровне, так и на фондовом рынке неоправданно и необоснованно завышена", - сказал Рябухин.

Он добавил, что если проанализировать последствия от свиного и птичьего гриппа, то смертность из-за вспышек этих заболеваний была гораздо больше, чем от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом. "Я думаю, что задача денежных властей всех стран и центральных банков всех стран мира - как можно четче и убедительнее объяснять участникам фондового рынка, да и всем гражданам, что это неоправданно завышенные ожидания рисков. И надо просто обуздать эту панику. Я думаю, это произойдет в ближайшее время", - сказал сенатор.

Он полагает, что ажиотаж в ближайшее время пойдет на спад. "Я думаю, в этом случае нам не потребуется задействовать какие-то глобальные большие ресурсы для того, чтобы сохранить стабильность. Во всяком случае и у президента, и у правительства, и у денежных властей страны есть четкое и ясное понимание, как действовать для того, чтобы обуздать нехорошие варианты развития ситуации. Я считаю, что у нас нет оснований для паники. Надо включать рассудок, здравый смысл", - подчеркнул первый зампред бюджетного комитета.

Он также выразил уверенность в том, что власти страны держат ситуацию под контролем. "У нас достаточно управленческих и финансовых, золотовалютных ресурсов для того, чтобы сдерживать ситуацию", - отметил Рябухин.

Ситуация на фондовом рынке и принимаемые меры

В понедельник рубль по отношению к доллару и евро продолжил падение на новостях о том, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до $31,02 за баррель.

На фоне ослабления рубля Банк России объявил о решении приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет приниматься по ситуации на финансовом рынке в течение марта текущего года.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что ЦБ РФ следит за ситуацией на финансовом рынке и готов использовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности на финансовых рынках.

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