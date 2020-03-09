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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Источник: Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти

Собеседник агентства отметил, что Эр-Рияд считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК, знакомый с планами саудовских властей.

"Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке", - сказал высокопоставленный источник, добавив, что механизм ОПЕК+ жив и может работать.

В то же время он подтвердил, что без решения ОПЕК+ ничто не ограничивает планы Saudi Aramco в апреле. Собеседник также отметил, что "за происходящее сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно его крупнейшие участники".

Теги
РоссияСаудовская АравияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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