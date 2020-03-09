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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

В Совфеде считают, что падение рубля не отразится на поправках в бюджет

Глава комитета по социальной политике Инна Святенко отметила, что бюджет составляли, исходя из заниженной цены на нефть, которую прогнозировали

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает, что резкое падение курса рубля никак не отразится на поправках в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, которые были внесены правительством для реализации социальных инициатив президента Владимира Путина, выдвинутых им в послании Федеральному собранию 15 января.

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"Здесь нет причин для беспокойства, потому что бюджет составлялся, исходя из заниженной цены на нефть, которую прогнозировали. Плюс ко всему у нас стабилизационный фонд накоплен такой, что этот скачок цены нефть никаким образом на формирование бюджета не отразится", - сказала Святенко в понедельник ТАСС.

По данным Минфина, объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей. Этого достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 на протяжении 6-10 лет.

Совет Федерации на внеплановом заседании 14 марта рассмотрит поправки в бюджет. Согласно поправкам, доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году. Таким образом, доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей в 2021 году и 22,8 трлн рублей в 2022 году. Расходы составят 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,4 трлн рублей в 2022 году. При этом профицит бюджета в 2020 г. остается на запланированном ранее уровне.

Порядка 65,4 млрд рублей из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах будет направлено на распространение программы социального контракта по всем субъектам РФ. Более 750 млрд рублей в 2020-2022 годах будет выделено на обеспечение ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Порядка 109 млрд рублей направят на обеспечение горячего питания в школах для начальных классов, 246,3 млрд рублей будет потрачено за три года на создание дополнительных мест в школах. На увеличение бюджетных мест в российских вузах будет выделено порядка 1,297 трлн рублей из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах.

Теги
РоссияСвятенко, Инна ЮрьевнаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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