АКОРТ оценила влияние курсов валют на цены в магазинах

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ослабление курса рубля скажется на розничных ценах в магазинах, если цены вырастут в оптовом звене. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят "Ашан", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", Metro Cash & Carry и другие.

"Цены устанавливают производители. Если курс валюты будет изменяться, изменятся и цены производителей. Если цены поднимут производители, поднимутся цены и в рознице", - сказали в АКОРТ.

При этом от 95% до 100% по разным категориям товаров на полках торговых сетей - это продукция российского производства, отметили в ассоциации. "95-100% продуктов по основным продуктовым позициям на полках супермаркетов поставляются отечественными компаниями. Изменение курсов валют может повлиять на их отпускные цены, например, если изменятся цены на топливо или на запасные части для импортных машин или оборудования", - считают в АКОРТ.

Что касается реакции потребителей на снижение курса рубля, то пока рано говорить, как эти новости отразились на спросе, сказали в ассоциации.

Крупнейший по выручке российский ретейлер X5 Retail Group пока не заметил изменений в потребительском поведении. "Мы не наблюдаем заметного изменения спроса на продукты длительного срока хранения", - отметил представитель компании.

В "Магните" пока не прокомментировали ситуацию.