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Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

По данным концерна "Белнефтехим", суммарный объем поставок в марте составит около 200 тыс. тонн

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

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"В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, - сказал Тищенко. - Ранее они поставки нефти в Беларусь не осуществляли".

По словам представителя концерна, суммарный объем поставок в марте компаний составит около 200 тыс. тонн. "Совокупный объем в марте от этих компаний составит около 200 тыс. тонн", - сказал Тищенко. При этом он подтвердил, что поставки осуществляются по цене без премии, на чем настаивал Минск. Вместе с тем Тищенко не конкретизировал, о каких именно компаниях идет речь.

Что касается возможных поставок от небольших российских компаний в апреле, то, по словам пресс-секретаря, по этому вопросу еще предстоит работа с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Белоруссию. Концерн "Белнефтехим" подтверждал, что группа "Сафмар" в марте может поставить в Белоруссию 300 тыс. тонн нефти, а из других пяти небольших российский компаний, в частности, "УДС нефть" - 50 тыс. тонн.

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БелоруссияРоссия
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