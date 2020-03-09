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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Источник: российские нефтяники предполагали падение котировок нефти

По его словам, компании могут начать прирост добычи раньше апреля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и предполагали падение котировок до $32 за баррель и ниже. Такая возможность дает стране "возможности, которые надо правильно оценить", сказал ТАСС высокопоставленный источник в отрасли, принимавший участие в подготовке российской позиции к переговорам с ОПЕК.

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"Да считали. Это нормально сценарии смотреть", - сказал он, отвечая на вопрос, просчитывала ли российская сторона падение нефти до $32 за баррель и ниже. По его словам, компании могут начать прирост добычи и раньше апреля. "Можем и раньше. Надо смотреть", - сказал он.

Для страны, по его мнению, текущая ситуация дает "возможности, которые надо правильно оценить". "Надо сделать ставку на проекты с максимальной эффективностью для народного хозяйства", подытожил он. Другой собеседник агентства из числа высокопоставленных чиновников подтвердил мысль о том, что такой исход переговоров с ОПЕК рассматривался.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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