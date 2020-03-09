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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Биржа Сан-Паулу обвалилась более чем на 10% на открытии

После этого торги были прерваны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 марта. /ТАСС/. Основной индекс Ibovespa сан-паульской биржи B3 потерял 10,02% на открытии торговой сессии в понедельник. Об этом свидетельствуют данные на сайте площадки.

Через полчаса после начала торгов (к 16:31 мск) индекс обвалился до отметки 88178 пунктов, после чего было объявлено о перерыве в работе B3. Наибольшим падением отметились ценные бумаги бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras, потерявшие около четверти своей стоимости (-24,8% - обыкновенные акции, -24,18 - привилегированные).

Теги
БразилияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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