Биржа Сан-Паулу обвалилась более чем на 10% на открытии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 марта. /ТАСС/. Основной индекс Ibovespa сан-паульской биржи B3 потерял 10,02% на открытии торговой сессии в понедельник. Об этом свидетельствуют данные на сайте площадки.

Через полчаса после начала торгов (к 16:31 мск) индекс обвалился до отметки 88178 пунктов, после чего было объявлено о перерыве в работе B3. Наибольшим падением отметились ценные бумаги бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras, потерявшие около четверти своей стоимости (-24,8% - обыкновенные акции, -24,18 - привилегированные).