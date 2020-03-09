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Распространение коронавируса нового типа

Китай отложил проведение Азиатского форума из-за коронавируса

Мероприятие должно было пройти с 24 по 27 марта

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Организационный комитет Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао принял решение из-за коронавируса отложить форум, который должен был пройти 24-27 марта в южной китайской провинции Хайнань. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте АЭФ заявлении.

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"После вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, Азиатский форум в Боао решительно поддержал действия правительства и населения [КНР] в борьбе с эпидемией. В рамках поддержки международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, а также в качестве мер обеспечения здоровья и безопасности участников, форум принял решение о переносе ежегодной сессии 2020 года", - сказано в заявлении. Новая дата проведения форума пока не уточняется.

21 февраля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что проведение форума в Боао будет отложено в связи с эпидемической ситуацией. Однако оргкомитет АЭФ эту информацию не комментировал.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов концепции "Человечества с единой судьбой", пропагандируемой китайскими властями. За последние годы это регулярное комплексное мероприятие стало важным мостом, соединяющим КНР с внешним миром.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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