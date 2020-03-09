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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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РОАД: автопроизводители начнут поэтапно поднимать цены из-за падения рынка нефти

Президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев считает, что продажи новых легковых автомобилей в марте покажут небольшой рост

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Об этом ТАСС сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

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"Понятно, что в ближайшее время рубль вряд ли вернется назад в коридор $60-65 и в районе €70 за по той простой причине, что нефть вряд ли вернется в коридор к $50. Отсюда, соответственно, производителям придется все-таки пересчитывать ценники. Понятно, что они не будут делать это сразу, скорее всего, поэтапно. Плюс у них есть в любом случае время, потому что поставки, которые запланированы на ближайшие три-шесть месяцев, скорее всего, захеджированы по валютным рискам, поэтому у них есть время для того, чтобы сделать плавное повышение", - сказал Мосеев.

Мосеев считает, что продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в марте покажут небольшой рост на фоне новостей о падении рынка нефти.

"Это [падение цен на нефть] приведет, скорее всего, к небольшому увеличению продаж в марте, потому что те, кто собирался купить в марте, апреле, мае машины, они могут это сделать сейчас, опасаясь повышения цен", - пояснил Мосеев.

Однако, по его словам, падение рынка нефти вряд ли скажется на пиковых продажах, как это было несколько лет назад. "Модель потребления стала более практичной за последние годы, и люди, если им не нужен автомобиль, не бегут его покупать, потому что понимают, что это не инвестиции, это расходы", - отметил Мосеев.​​​

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РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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