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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Трамп обвинил в падениях рынков Россию, Саудовскую Аравию и "лживые СМИ"

При этом американский лидер отметил, что для потребителей хорошим в этой ситуации является падение цен на бензин
Президент США Дональд Трамп REUTERS/Jim Bourg
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Jim Bourg

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Падение рынков стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть, а также публикаций "лживых СМИ". Такое мнение выразил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

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"Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ - причина падения рынков", - заявил он. "Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей", - добавил также Трамп.

Ранее в свете опасений, касающихся распространения коронавируса и значительного падения мировых цен на нефть, начали снижаться основные индексы на фондовых торгах в США. Другие крупнейшие товарные площадки также отреагировали обвалом основных котировок.

Теги
СШАТрамп, ДональдСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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