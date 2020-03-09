Эксперты: цена бензина останется на текущем уровне, несмотря на падение стоимости нефти

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Стоимость топлива на АЗС в России останется на текущем уровне, несмотря на резкое падение цены нефти. Это связано с тем, что снижение стоимости нефти нивелируется ослаблением рубля, а также регуляторными механизмами правительства, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Россияне вряд ли почувствуют снижение цены нефти. Низкая цена на нефть нивелируется девальвацией рубля, поэтому внутренние цены на нефтепродукты в России снизятся в лучшем случае на 2-3%, а на заправках и вовсе снижение будет символическое - не более 0,5%. Такова специфика российской нефтяной отрасли", - считает начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян.

По его словам, несмотря на то, что российские нефтяники пользуются преимущественно своей нефтью, цены даже на внутреннем рынке зависят от мировых цен, из-за этого внутренняя цена нефти в России довольно высокая.

Изменение цены возможно только в оптовом сегменте, однако пока сложно понять в какую сторону будет направлена динамика, считает старший научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Колпаков.

"Если цена опта несколько снизится - подзаработает сбытовой сегмент. Но она не пойдет вниз, этого было бы странно ожидать, но и расти не должна. Я думаю, что она останется примерно на таком же уровне", - заметил он.

Кризиса нефтепереработки и падения маржинальности российских НПЗ также не стоит ожидать. Переработка может даже выиграть от этой ситуации, если ее поддержит государство, отметил аналитик "Финам" Алексей Калачев.

"На этом уровне рынок вполне коррелируется с ценой нефтью. Плюс по просьбе нефтяников могут дополнительно девальвировать рубль, поэтому с нефтепереработкой все будет в порядке. У нас такого ужаса, когда нефть дорожала, а рубль дешевел - уже не будет. Другое дело, что может быть еще лучше, если нефтяников будут поддерживать за счет потребителей".