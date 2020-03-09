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Хайнань с 2020 года будет субсидировать строительство зарядных станций для электромобилей

Для получения выплат оператор должен построить станцию, сдать ее в эксплуатацию, а также подключить ее к специальной электронной платформе провинции

ХАЙКОУ, 9 марта. /ТАСС/. Правительство китайской провинции Хайнань с 2020 года будет возмещать расходы на строительство станций подзарядки электромобилей. Об этом говорится в заявлении комитета по развитию и реформе региона.

Как следует из документа, операторы станций зарядки и замены аккумуляторов смогут подавать специальные заявки на субсидии один раз в год в соответствующий городской или уездный орган власти, отвечающий за инфраструктурное строительство. Это заявление необходимо подать до февраля, чтобы средства были включены в бюджет на следующий год.

Для получения субсидии оператор должен построить станцию, сдать ее в эксплуатацию, а также подключить ее к специальной электронной платформе провинции. Возмещение расходов на строительство таких станций можно получить в том числе за объекты, построенные до конца 2019 года.

Как отмечают власти, станции зарядки и замены аккумуляторов, которые не являются открытыми для общественности и находятся в личном или ограниченном пользовании, субсидированием не охватываются. Программа будет действовать до 2025 года.

В 2030 год "без бензина"

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

Для популяризации электромобилей и защиты уникальных экологических условий региона к концу 2020 года власти провинции планируют построить 70 тыс. зарядных станций, а к 2025 году довести их количество до 260 тыс.

Согласно планам правительства, к концу 2030 года в регионе должно быть построено 940 тыс. зарядных станций, а общее число автомобилей на новых источниках энергии должно составить около 1 млн.

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