В ООН подсчитали потери для мировой экономики из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 9 марта. /ТАСС/. Потери мировой экономики, связанные со вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом, могут составить в текущем году около $2 трлн. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В России эксперты ожидают снижения темпов роста до 0,5%, называя в качестве главной причины падение цен на нефть.

Как считают в ЮНКТАД, мировой экономический рост, который в соответствии с опубликованным в январе прогнозом Всемирного банка ожидался в 2020 году на уровне 2,7%, составит вследствие отрицательного влияния коронавируса около 1,7%. "Согласно предварительному негативному сценарию, снижение глобальных доходов достигнет $2 трлн, при этом потери в $220 млрд понесут развивающиеся страны (за исключением Китая)", - указывают авторы доклада. По их словам, "особенно сильно будут затронуты, по этому сценарию, государства - экспортеры нефти, но также экспортеры сырьевых товаров, которые потеряют более одного процентного пункта роста, а также страны с сильными связями с экономиками, потерпевшими изначальное потрясение".

Подчеркивается, что "распространение коронавируса - это в первую очередь чрезвычайная проблема для общественного здравоохранения, но она представляет также значительную угрозу экономике". ЮНКТАД ожидает в Китае в 2020 году годовые темпы роста в 4,9% вместо 6,0%, прогнозировавшихся по состоянию на январь, в США - 1,2% вместо 2,0%. Государства Евросоюза, Канада и Мексика, по мнению специалистов, недосчитаются в связи с коронавирусом от 0,9 до 0,7 процентных пункта предполагавшегося роста.

Как заявил на пресс-конференции в Женеве директор отдела ЮНКТАД по глобализации и стратегиям развития Ричард Козул-Райт, эксперты еще в сентябре прошлого года, до эпидемии коронавируса, выражали тревогу по поводу состояния мировой экономики, учитывая не решавшуюся со времен кризиса 2008 года проблему "финансовой уязвимости и сохранявшуюся слабость спроса". "Мы шокированы отсутствием серьезного регулирования финансовой системы. В качестве следствия кризиса 2008-2009 годов мы ожидали увидеть гораздо более активное регулирование спекулятивных потоков капитала, - сказал эксперт. - Но этого не случилось. И пока это не будет сделано, повторяющиеся потрясения, вызывающие тревогу в экономике и ведущие к замедлению роста, будут происходить вновь и вновь".

Прогноз для России

Эксперты ожидают в текущем году в России экономический рост на уровне 0,5%, тогда как в январе прогнозы сулили 1,7%. Комментируя по просьбе ТАСС эти цифры, Козул-Райт обратил внимание на резкое падение 9 марта цен на нефть и обменного курса рубля. Вместе с тем, по его словам, ситуация в российской экономике отличается в лучшую сторону от того, что происходит в ряде других государств-экспортеров. "Россия создала обширные резервы, и она не так хрупка, как многие другие страны, зависимые от экспорта сырьевых товаров для получения иностранной валюты, - отметил собеседник. - Не думаю, что у России та же степень уязвимости, что у некоторых развивающихся государств". Вместе с тем, продолжил он, нынешняя ситуация в мире, связанная с распространением коронавируса, "нанесет существенный удар по экономике".

По мнению Козул-Райта, в этом году российскую экономику ожидает "медленное восстановление". Рост был "очень низким" в последнее время, однако в нынешнем году ожидалось его небольшое усиление, напомнил он, добавив: "Этого не произойдет". Отвечая на вопрос о том, какой совет специалисты ЮНКТАД могли бы дать России в нынешней ситуации, директор отдела сказал: "Это та же рекомендация, что и для всех других стран, и Россия сможет справиться с задачей - осуществлять крупные государственные инвестиции". "В какие сферы делать инвестиции - решать российскому правительству", - отметил он. Однако крупные государственные расходы - это "единственный путь для противодействия потрясениям", о которых сейчас идет речь, резюмировал Козул-Райт.