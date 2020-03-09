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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Торги на бирже в Лондоне закрылись падением акций крупнейших российских компаний

Так, бумаги "Лукойла" потеряли 22%, "Роснефти" - 21,4%, "Новатэка" - 20%, а "Газпрома" - 17%

ТАСС, 9 марта. Котировки ценных бумаг российских компаний, чьи акции обращаются на Лондонской фондовой бирже, завершили торги падением. Об этом свидетельствуют данные биржи.

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Так, бумаги "Лукойла" по состоянию на 20:00 мск потеряли 22%, "Роснефти" - 21,4%, "Новатэка" - 20%, "Газпрома" - 17%.

Котировки ценных бумаг горнодобывающих компаний на закрытии также продемонстрировали падение. Акции "Норильского никеля" опустились на 10,8%, Evraz - на 13,6%, НЛМК - на 14,5%.

Ценные бумаги Сбербанка потеряли в цене 18%, ВТБ - 12%. Акции ретейлера "Магнит" упали на 16,7%, X5 Retail Group потеряла 17,6%.

Обвал котировок акций российских компаний происходит на фоне снижения мировых цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 19,8% - до отметки в $36,29 за баррель.

Стоимость нефти падает из-за новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях снижения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Теги
ВеликобританияРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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