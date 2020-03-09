Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник открытие торгов. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов, ПАО "Московская биржа" до старта торгов 10 марта 2020 года будут изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мосбиржа установила нижнюю ценовую границу на нефть марки Brent на уровне $36,86 за баррель.

Отмечается, что данные значения предварительные, итоговые показатели будут опубликованы до 09:00 мск во вторник.