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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля

Евро - до 87,31 рубля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник открытие торгов. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов, ПАО "Московская биржа" до старта торгов 10 марта 2020 года будут изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мосбиржа установила нижнюю ценовую границу на нефть марки Brent на уровне $36,86 за баррель.

Отмечается, что данные значения предварительные, итоговые показатели будут опубликованы до 09:00 мск во вторник.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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