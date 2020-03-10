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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Фондовые торги в США закрылись падением индексов

Dow Jones потерял 7,79% - это его самое значительное сокращение за день с октября 2008 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы значительно снизились в понедельник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, а также падения стоимости нефти.

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Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта (7,79%) и остановился на отметке 23851,02 пункта. Это его самое значительное сокращение за день с октября 2008 года.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 225,81 пункта (7,60%) и оказался на отметке 2746,56 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта (7,92%), до 7950,68 пункта. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут. В последний раз такую меру применяли в 1997 году. В течение сессии Dow Jones снижался и на 2100 пунктов.

Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего по итогам торгов в США. Нефть марки WTI подешевела - к 16:59 по времени восточного побережья (23:59 мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $11,04 (26,74%), до $30,24.

Причины обвала

Индексы мировых фондовых рынков пошли вниз в понедельник вслед за сильнейшим обвалом цен на нефть после провала проходивших в Вене переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

"На сегодняшний день страхи заключаются в следующем: правы ли игроки на понижение, когда говорят, что рецессия совсем рядом? - приводит агентство Associated Press мнение аналитика инвестиционной компании Prudential Financial Киунси Кросби. - Произойдет ли это сейчас? Все дело в нефти? Или это из-за вируса? Или рецессия близка по всем этим причинам?"

"Рынок был предрасположен и уязвим для этой волатильности, а ситуация, касающаяся нефти, только усилила это, - приводит агентство Bloomberg слова вице-президента отдела по торговле ценными бумагами в компании Charles Schwab Рэнди Фредерика. - Главной причиной коррекции был коронавирус, однако теперь ситуация еще более усугубляется".

Теги
СШАКазахстанРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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