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Распространение коронавируса нового типа
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Власти США обсудят налоговые послабления для смягчения последствий коронавируса

Представители администрации США проведут переговоры с Сенатом и с республиканцами в Палате представителей

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Администрация США приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американских граждан для смягчения последствий коронавируса. Об этом заявил в понедельник президент Дональд Трамп на брифинге для журналистов, посвященном распространению заболевания.

"Мы завтра увидимся с Сенатом и с республиканцами в Палате представителей, чтобы обсудить возможность сокращения налога на зарплату или значительного его облегчения", - отметил глава государства.

По его словам, администрация США предложит также "не наказывать малые, средние и большие компании за вынужденное нарушение в области почасовой оплаты труда".

"Их нельзя наказывать за то, в чем не виноваты ни они, ни их страна", - заявил Трамп, обещав, что федеральное правительство справится с последствиями распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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