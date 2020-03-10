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"Известия": самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

Отмечается, что лидерами стали регионы с развитым обрабатывающим сектором, богатые сырьем

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Москва, Сахалинская и Тюменская области названы самыми экономически здоровыми регионами России. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на обзор рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс".

По данным издания, индекс Москвы составил 98%, Сахалинской области - 97%, Тюменской области - 83%. Также высоким назвали уровень развития в Ямало-Ненецком округе с индексом 81%, Ханты-Мансийском округе (80%), Санкт-Петербурге (76%), Московской области (74%) и Татарстане (70%), Магаданской (65%) и Ленинградской областях (64%).

В "Эксперт РА" уточнили, что лидерами стали регионы с развитым обрабатывающим сектором, богатые сырьем. "Сырьевая специализация влияет не только на темпы экономического роста, она предопределяет и региональные диспропорции в социально-экономическом развитии. Сырьевые регионы притягивают инвестиции, привлекают квалифицированные и мобильные трудовые ресурсы, что сказывается на уровне социально-экономических показателей в целом", - говорится в обзоре.

Сахалин с максимальной динамикой

Согласно обзору, наилучшую динамику продемонстрировала Сахалинская область, прибавившая 59% в индексе динамики экономического здоровья. Регион богат сырьем и притягивает инвестиции, пояснила старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Гульназ Галиева. Кроме того, в регионе отсутствует государственный долг, растут реальные доходы населения области, розничная торговля и объем платных услуг населению.

Что касается Московской области, которая единственная из топ-10 показала отрицательную динамику, тут, как пояснила эксперт, основной причиной явилось сокращение объема платных услуг и сокращение реальных денежных доходов.

В исследовании отмечается, что эксперты оценили уровень экономического здоровья восьми регионов как высокий, 12 - как умеренно высокий, 19 - как выше среднего, 11 - на уровне среднего, еще 35 регионов - от уровня ниже среднего до низкого. Как сообщают "Известия", экономически здоровыми являются регионы, где высока доля добывающих отраслей, а также уровень соотношения долей добывающих и обрабатывающих отраслей в валовом региональном продукте (ВРП).

Десятка антилидеров

В десятку антилидеров по экономическому здоровью регионов вошли Чеченская республика (-49%), Алтайский край (-51%), Бурятия (-51%), Кабардино-Балкария (-53%), Курганская область (-54%), Забайкальский край (-55%), Калмыкия (-63%), Карачаево-Черкесия ( -64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%).

"Отстающие, напротив, не имеют совсем либо имеют незначительный объем сырья. Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора", - отмечается в обзоре.

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РоссияСанкт-ПетербургИнгушетияКарачаево-ЧеркесияЛенинградская областьТываТатарстанТюменская областьАлтайский крайБурятияКабардино-БалкарияКалмыкияЧечняЗабайкальский крайКурганская областьСахалинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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