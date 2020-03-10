Минэнерго: установка "умных" электросчетчиков не приведет к дополнительному росту тарифов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Установка "умных" счетчиков не приведет к дополнительному росту тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. Об этом сообщила в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.

"Надбавки к тарифу не будет, потребитель не понесет никакой дополнительной финансовой нагрузки. Темп роста стоимости электроэнергии, заложенный в прогнозе социально-экономического развития на основе прогнозной инфляции, сохранится, выше этого плана тариф на электроэнергию для потребителей из-за счетчиков расти не будет", - сказала она.

В июле этого года вступает в силу закон об интеллектуальных счетчиках электроэнергии, согласно которому все приборы учета будут поэтапно заменены на так называемые умные, способные удаленно собирать информацию об объемах потребления электроэнергии, обрабатывать их, позволять дистанционно отключать подачу электроэнергии и другое. Обязанности в установке "умных" счетчиков для ресурсоснабжающих и сетевых организаций, которые с 1 июля 2020 года становятся ответственными за установку и обслуживание счетчиков, наступят с 1 января 2022 года. Но некоторые компании могут начать работу по замене приборов учета и раньше.

Бондаренко отметила, что пока нет точных оценок, в какую сумму компаниям обойдется замена обычных электросчетчиков на "умные", но отметила, что по итогам этой работы в плюсе окажутся не только потребители, которые благодаря интеллектуальному счетчику смогут экономить на платежах за свет, но и сами компании.

"Уже можно сказать, что переход от простых приборов учета к интеллектуальным выгоден не только для населения, но и для поставщиков электроэнергии, потому что это поможет бороться с коммерческими потерями. С установкой "умного" счетчика практически полностью исключается возможность самовольного подключения или вмешательство в работу прибора учета для сокрытия реального объема потребления. Ресурсоснабжающие организации будут видеть, кто именно не платит или платит недостаточно, а кто получает электроэнергию без договора на ее поставку", - сказала замминистра.