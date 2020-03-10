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Резиденты ТОР в Еврейской АО вложили более 1,8 млрд рублей в свои проекты

Создано 151 рабочее место

ТАСС, 10 марта. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области вложили в реализацию своих проектов более 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС и.о. зампредседателя областного правительства Галина Соколова.

В ЕАО действует одна ТОР, она создана в 2016 году. Резиденты заявили проекты на сумму 13,6 млрд рублей. Границы ТОР, как ранее сообщал ТАСС врио губернатора области Ростислав Гольдштейн, планируется расширить под новые проекты в сфере горной промышленности, деревообработки и пищевой промышленности.

"Резидентами освоено 1,853 млрд рублей, создано 151 рабочее место", - сказала Соколова.

Сейчас проекты на площадках ТОР реализуют компания "Дальграфит", которая занимается разработкой месторождения графита, "БирЗМ", реализовавшая первый этап проекта по строительству завода металлоконструкций, и "Амурпром", которая планирует ввод заводов по переработке сои и деревообработке. В апреле прошлого года, сообщила Соколова, было расторгнуто соглашение с резидентом ТОР - компанией "Логистика", которая собиралась строить гостиничный и выставочно-ярмарочный комплексы, а также вводить объекты логистической инфраструктуры на общую сумму почти 3 млрд рублей. Предполагались вложения с китайской стороны. Соглашение пришлось расторгнуть из-за запрета государственным корпорациям КНР строительства гостиничных комплексов за рубежом.

Соколова отметила, по условиям соглашений с резидентами вся инфраструктура проектов создается за счет средств инвесторов. "Вместе с тем прорабатывается вопрос подключения к сетевой электроэнергии горно-обогатительного комбината компании "Дальграфит" для обеспечения предприятия электроснабжением для выхода на полную проектную мощность", - сказала Соколова. Предприятию необходимо дополнительно 4,5 МВт, стоимость подключения превышает 861,6 млн рублей. Сейчас этот вопрос рассматривается в Министерстве по развитию дальнего Востока и Арктики.

ТОР - это территория с особым правовым ведением предпринимательской деятельности с налоговыми и административными государственными преференциями. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры ТОР за счет бюджетных средств, беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, сокращенное время контрольных проверок. В ДФО действуют 20 ТОР.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
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