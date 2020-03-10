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Распространение коронавируса нового типа

Российские туроператоры просят Минтранс о полном возврате стоимости авиабилетов в Италию

Из-за распространения коронавируса количество аннуляций перевозки может стать беспрецедентным, отмечается в письме на имя главы ведомства Евгения Дитриха
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры обратились в Минтранс РФ с просьбой оказать содействие в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров в Италию или разрешить перенос даты вылета по невозвратным билетам. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

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В письме на имя министра транспорта Евгения Дитриха отмечается, что такие меры позволят перевозчикам избежать прямых убытков от расторжения договора перевозки, исполнения обязательств будут лишь отложены.

"Считаем, что изменение политики возврата и тем более переноса даты вылета возможно и для тех авиабилетов, которые были реализованы на даты, начиная с 27 февраля 2020 года - даты появления сообщений об угрозе безопасности в Итальянской Республике со стороны Роспотребнадзора и Ростуризма", - говорится в письме.

Организация также подчеркивает, что авиакомпании в настоящее время удерживают до 95% стоимости невозвратных билетов, так как официального запрета на полеты в Италию еще не было, а Роспотребнадзор "не является для авиакомпаний надзорным органом".

По мнению туроператоров, из-за распространения коронавируса количество аннуляций перевозки может стать беспрецедентным. "Ситуацию с коронавирусом не могла спрогнозировать ни одна из компаний, сейчас же действительные финансовые убытки несут только туроператоры, тогда как изменение политики возврата денежных средств и переноса сроков перелета со стороны авиакомпаний существенно изменила бы ситуацию", - отмечается в письме организации.

Ростуризм 27 февраля рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию из-за нового коронавируса, а туроператорам - приостановить продажу туров в эту страну до нормализации эпидемиологической ситуации. Крупнейшие туроператоры объявили о приостановке продажи туров в Италию. Однако большинство уже находившихся в Италии россиян решили не прерывать отдых досрочно. Кроме того, некоторые путешественники, которые приобрели туры в Италию до рекомендации не посещать эту страну, решили не откладывать отдых.

 

Теги
ИталияДитрих, Евгений ИвановичРаспространение коронавируса нового типа
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