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Опрос: 26% работодателей не считают декрет негативным фактором для карьеры женщины

В свою очередь, 41% женщин отметили, что сменили работу после выхода из декрета

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Более четверти работодателей считают, что декретный отпуск продолжительностью до трех лет или более не повлияет отрицательно на карьеру женщины, однако треть респондентов убеждены: негативно декрет не скажется на карьере, если он длится не более 1,5 лет. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Треть работодателей (33%) называют оптимальной продолжительностью отпуска по уходу за ребенком для матери, нежелающей упускать карьерные перспективы, период в 1,5 года. Более четверти опрошенных считают, что уход в декретный отпуск любой продолжительности не сказывается на карьерном росте (26%)", - говорится в результатах опроса.

Согласно результатам опроса, 13% работодателей считают допустимым декрет до девяти месяцев, 9% - до полугода.

В свою очередь, 41% опрошенных женщин отметили, что сменили работу после выхода из декрета, 26% остались на прежней должности, 13% перешли на фриланс или открыли собственное дело. Только 7% перешли на более высокую должность в своей компании после декрета, а 2% - на более низкую по возвращении.

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