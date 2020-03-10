Автодорогу "Лена" заасфальтируют к 2023 году на участке в 160 км

ЯКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Протяженность асфальтобетона на федеральной трассе "Лена" на территории Якутии и Амурской области увеличится на 166 км к 2023 году. Таким образом, протяженность участков трассы, имеющих твердое покрытие, увеличится с 882 до 1048 км, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе федерального казенного учреждения Упрдор "Лена".

"К 2023 году в асфальтобетон планируется перевести 166 км трассы "Лена" в Амурской области и Якутии. К работам приступят уже в предстоящем дорожном сезоне. В 2020 году ФКУ Упрдор "Лена" приведет в нормативное состояние 109 км подведомственной федеральной трассы", - сообщили в пресс-службе.

В этом году также обновят в рамках ремонта мосты через ручей Сосновский в Амурской области и через реку Каменку в Якутии. Кроме того, начнутся ремонтные работы на 120-метровом мосту через реку Иенгру в Нерюнгринском районе Якутии. "Здесь усилят опоры, восстановят освещение на мосту и на подъездах к нему, выполнят берегоукрепительные мероприятия и обновят покрытие", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, все работы будут финансироваться из федерального бюджета. Работы ведутся согласно утвержденной программе ремонта и капитального ремонта. Всего за последние четыре года отремонтировано более 450 км этой трассы. Итогом дорожного сезона прошлого года стал ремонт 110 км автодороги в Амурской области и Якутии, а также девяти мостовых сооружений.

Общая протяженность автомобильной дороги А-360 "Лена" (Невер - Якутск) составляет 1157 км. Трасса проходит по территории двух районов Амурской области и четырех районов Якутии. Дорога находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Лена".