{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автодорогу "Лена" заасфальтируют к 2023 году на участке в 160 км

В результате протяженность участков трассы, имеющих твердое покрытие, увеличится до 1048 км

ЯКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Протяженность асфальтобетона на федеральной трассе "Лена" на территории Якутии и Амурской области увеличится на 166 км к 2023 году. Таким образом, протяженность участков трассы, имеющих твердое покрытие, увеличится с 882 до 1048 км, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе федерального казенного учреждения Упрдор "Лена".

"К 2023 году в асфальтобетон планируется перевести 166 км трассы "Лена" в Амурской области и Якутии. К работам приступят уже в предстоящем дорожном сезоне. В 2020 году ФКУ Упрдор "Лена" приведет в нормативное состояние 109 км подведомственной федеральной трассы", - сообщили в пресс-службе.

В этом году также обновят в рамках ремонта мосты через ручей Сосновский в Амурской области и через реку Каменку в Якутии. Кроме того, начнутся ремонтные работы на 120-метровом мосту через реку Иенгру в Нерюнгринском районе Якутии. "Здесь усилят опоры, восстановят освещение на мосту и на подъездах к нему, выполнят берегоукрепительные мероприятия и обновят покрытие", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, все работы будут финансироваться из федерального бюджета. Работы ведутся согласно утвержденной программе ремонта и капитального ремонта. Всего за последние четыре года отремонтировано более 450 км этой трассы. Итогом дорожного сезона прошлого года стал ремонт 110 км автодороги в Амурской области и Якутии, а также девяти мостовых сооружений.

Общая протяженность автомобильной дороги А-360 "Лена" (Невер - Якутск) составляет 1157 км. Трасса проходит по территории двух районов Амурской области и четырех районов Якутии. Дорога находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Лена".

Теги
РоссияЯкутияАмурская область
Реклама на ТАСС
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в бюджет ПФР, увеличивающие маткапитал
Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов бюджета ПФР на 13,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС