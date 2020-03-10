Курс доллара на Forex составляет 74,1 рубля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Курс доллара на международном рынке Forex по состоянию на 06:21 мск составил 74,09 рубля, евро стоит 84,4 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на 06:21 мск составляет $36,75 (плюс 9,93%). Цена нефти марки WTI составляет $33,02 (плюс 6,07%).

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.