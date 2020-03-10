Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых

НУР-СУЛТАН, 10 марта. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку 9,25% до 12% годовых. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства.

"На фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора необходимо обеспечить поддержание стабильности цен, а также защиту обменного курса тенге. Поэтому в рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение 10 марта текущего года повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 процентных пункта", - рассказал Досаев.

По его словам, повышение базовой ставки создаст условия для сохранения финансовой и макроэкономической стабильности, предупреждения негативного влияния на внутренние цены и уровня долларизации.

"Национальный банк подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге. Тем не менее, в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы", - уточнил глава Нацбанка.

Утром 9 марта в частных обменных пунктах Нур-Султана и Алма-Аты повысился курс тенге по отношению к американской валюте: за $1 предлагали 395-400 тенге. Многие обменные пункты прекратили продажу валюты США. При этом официальный курс Нацбанка Казахстана в этот день составил 382 тенге за $1.