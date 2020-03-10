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Казахстан будет придерживаться ранее озвученных планов по добыче нефти в 2020 году

В 2020 году добыча нефти ожидается на уровне 90 млн тонн

НУР-СУЛТАН, 10 марта. /ТАСС/. Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти в 2020 году. Об этом сообщил журналистам во вторник министр энергетики страны Нурлан Ногаев.

"Есть планы на 2020 год, мы будем придерживаться этих планов, у нас особого наращивания или снижения нет", - сказал Ногаев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, будет ли республика наращивать добычу нефти с 1 апреля.

По данным Минэнерго Казахстана, в 2019 году объем добычи нефти в республике составил 90,5 млн тонн. В 2020 году добыча нефти ожидается на уровне 90 млн тонн.

"Сделка ОПЕК по сокращению [добычи нефти], сдерживанию, по мониторингу и взаимодействию показала свою эффективность. Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально. 18 марта будет проведена техническая комиссия, и там наверняка будут обсуждаться дальнейшие вопросы", - пояснил глава Минэнерго на вопрос о том, считает ли Казахстан необходимым вернуться к договоренностям ОПЕК+ в ближайшее время.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года.

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Казахстан
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