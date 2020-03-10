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Распространение коронавируса нового типа

Из-за коронавируса отменили около 400 коммерческих выставок по всему миру

Российский экспортный центр оценит влияние коронавируса на экспорт после анализа первых данных за начало 2020 года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Почти 400 коммерческих выставок во всем мире, в 10 из которых участие компаний из РФ должен был организовать Российский экспортный центр (РЭЦ), были отменены в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

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"Китай - основной потребитель наших несырьевых неэнергетических товаров, в 2019 году объем поставок составил $14,5 млрд. Поэтому неудивительно, что распространение коронавируса приведет к сложностям для российских поставщиков. Эпидемия уже усложнила транспортировку, а также процесс заключения сделок, поскольку люди привыкли вести переговоры лично, а сейчас вынуждены отдавать предпочтение видеосвязи. Кроме того, из соображений безопасности уже отменили по всему миру около 400 коммерческих выставок, в десяти из которых участие российских экспортеров должен был организовывать РЭЦ", - сказала Никишина.

По ее словам, центр оценит влияние коронавируса на экспорт после анализа первых данных за начало 2020 года. Никишина отметила, что РЭЦ нацелен не на корректировку экспортных планов, а на максимизацию экспортных результатов с помощью эффективной работы, а также выразила надежду на то, что сложившаяся ситуация с коронавирусом позволит пересмотреть существующие деловые практики.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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