СМИ: выпуск Lexus сократят из-за вспышки коронавируса

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение с 16 марта примерно на 6% сократить производство машин премиальной марки Lexus из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса. Пока такое решение будет действовать две недели, сообщил во вторник телеканал NHK .

По его данным, решение Toyota Motor связано в первую очередь с падением спроса на автомобили в Китае в связи с различными ограничениями, вызванными эпидемией. В феврале компания смогла продать в КНР только 23,8 тыс. автомобилей - на две трети меньше, чем в том же месяце прошлого года. Всего с начала года Toyota реализовала в Китае 169 тыс. машин - на четверть меньше аналогичного показателя в прошлом году. Китай является вторым по значимости рынком для Toyota после США. В прошлом году жители КНР купили около 1,62 млн машин этой марки, а продажи автомобилей Lexus подскочили на четверть.

Сбыт новых автомобилей японских концернов Honda и Mazda в Китае в феврале также существенно снизился на фоне вспышки коронавируса. Из-за эпидемии все японские автомобилестроительные компании в феврале временно приостанавливали производство на своих заводах в Китае. Сейчас оно восстанавливается.