{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

МЭР готовит изменения в систему управления государственными капитальными вложениями

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ по поручению председателя правительства Михаила Мишустина готовит изменения в систему управления капитальными вложениями на фоне масштабной волатильности внешних рынков. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба.

На эту тему
Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

"По поручению председателя правительства мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях", - сказал он.

По словам министра, "на фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение - наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка - приобретают меры, направленные на поддержку спроса". Кроме того, отметил Решетников, важно эффективное использование статей федерального бюджета, в особенности связанных с инвестициями.

Большое количество инвестиционных проектов выведено из зоны воздействия колебаний рынков, добавил Решетников.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРешетников, Максим ГеннадьевичСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Мосбиржа установила верхнюю границу курса доллара в 75,2125 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС