МЭР готовит изменения в систему управления государственными капитальными вложениями

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ по поручению председателя правительства Михаила Мишустина готовит изменения в систему управления капитальными вложениями на фоне масштабной волатильности внешних рынков. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба.

"По поручению председателя правительства мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях", - сказал он.

По словам министра, "на фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение - наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка - приобретают меры, направленные на поддержку спроса". Кроме того, отметил Решетников, важно эффективное использование статей федерального бюджета, в особенности связанных с инвестициями.

Большое количество инвестиционных проектов выведено из зоны воздействия колебаний рынков, добавил Решетников.