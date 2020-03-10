ЦБ 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Эти операции будут проводиться с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.

"Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - указывает ЦБ РФ.

Уровень ликвидности банковского сектора

ЦБ РФ считает уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы, но реализует ряд мер на фоне волатильности на финансовых рынках.

"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 года, аукцион "репо" "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей", - указано в сообщении ЦБ.

Также Банк России увеличил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до $5 млрд. "Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития", - указывает Банк России.

ЦБ РФ продолжит следить за ситуацией на российском и глобальном финансовых рынках, будет уточнять объемы операций по предоставлению ликвидности.