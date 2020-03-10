Минэнерго подтвердило факт проведения техкомитета ОПЕК+ в марте с участием России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики России подтвердило, что технический комитет (JTC) ОПЕК+ с участием России состоится 18 марта. Он пройдет либо с режиме вебкаста, либо в Вене. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Технический комитет (JTC) будет или в режиме вебкаста или в Вене", - сообщили в Минэнерго.

О факте проведения технического комитета 10 марта заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Он отметил, что страна намерена придерживаться прежних планов по объему добычи нефти в 2020 году.

В понедельник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась до 31,02 доллара за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке 36,75 доллара за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.