Сколково запускает программу по поддержке IT-компаний в сфере модернизации промышленности

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фонд "Сколково" совместно с компанией "Инновационный центр Ай-Теко" объявил о запуске программы по поиску и поддержке технологических компаний, предлагающих решения в сфере модернизации промышленного сектора России. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе Фонда.

"Участники программы, прошедшие экспертный отбор, получат возможность презентовать свои решения в рамках технологического тура и серии встреч с крупнейшими промышленными предприятиям России, возможность принять участие в Skolkovo StartupVillage 2020, а также смогут войти в карту технологических решений для промышленного сектора TAdviser. Набор первой партии участников стартует 10 марта 2020 года", - сказали в пресс-службе.

В программу входят два обучающих блока и индивидуальная работа с экспертами. Участники будут регулярно взаимодействовать с топ-менеджерами промышленных компаний для проверки бизнес-гипотез, тестирования и доработки решений.

Вице-президент и исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда Константин Паршин подчеркнул, что программа ориентирована на практические потребности клиентов. "Основная трудность для стартапов заключается в сложности встраивания в производственные процессы. Крупные игроки до недавнего времени были не готовы играть роль "полигонов" или "песочниц" для тестирования передовых технологий, - цитирует его пресс-служба. - Ситуация меняется: промышленные гиганты берут лидерство в применении сквозных технологий".

Как заметила директор по развитию бизнеса "Инновационного центра Ай-Теко" Наталья Дыбко, уникальность программы заключается в том, что она позволяет участникам с самого начала напрямую работать с заказчиками, "погружаться" в их бизнес-потребности и предлагать решения под конкретные задачи, тем самым повышая вероятность их успешного применения.

О программе

В рамках программы пройдут три отборочных тура: с марта по май, с июня по август и с сентября по ноябрь. Основной критерий - проект должен относиться к области масштабируемых IT-разработок для промышленности на базе сквозных технологий, в числе которых большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, робототехника и сенсорика, технологии беспроводной связи и другие.

"Инновационный центр Ай-Теко" - поставщик IT-решений для бизнеса. Разработки центра базируются на инновационных технологиях, которые обеспечивают эффективную цифровую трансформацию компаний. Компания является резидентом "Сколково", развивает направление по работе с инновациями и стартапами.

Клиентами "Инновационного центра Ай-Теко" являются банки, страховые и телекоммуникационные компании, ретейл-операторы.