В Uniper заявили, что "Северный поток - 2" запустят, несмотря на задержку в реализации

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, несмотря задержку в реализации проекта. Об этом говорится в годовом отчете германской компании Uniper - одного из партнера "Газпрома" по проекту.

"Газопровод "Северный поток - 2" является важным проектом для обеспечения безопасности поставок газа в Европу. Мы ожидаем, что "Северный поток - 2" будет запущен, несмотря на задержки и будет транспортировать нам до 55 млрд кубометров газа в год", - говорится в отчете.