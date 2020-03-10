{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Uniper заявили, что "Северный поток - 2" запустят, несмотря на задержку в реализации

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, несмотря задержку в реализации проекта. Об этом говорится в годовом отчете германской компании Uniper - одного из партнера "Газпрома" по проекту.

"Газопровод "Северный поток - 2" является важным проектом для обеспечения безопасности поставок газа в Европу. Мы ожидаем, что "Северный поток - 2" будет запущен, несмотря на задержки и будет транспортировать нам до 55 млрд кубометров газа в год", - говорится в отчете.

Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Работа биржи Парижа началась с небольшого повышения котировок
Индекс CAC 40 вырос на 2,6%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС