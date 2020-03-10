Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания в России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания в РФ на фоне ослабления рубля, возможен рост цен на отдельные товары. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания", - сказал официальный представитель министерства.

Он добавил, что при этом некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории Российской Федерации.

По данным Минсельхоза, доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены, пояснил представитель министерства.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году. На открытии торгов Московской биржи курс доллара превысил 72 рубля, евро - 82 рубля.