"Газпром" возобновляет регулярные продажи иностранной валюты на рынке

ТАСС, 10 марта. "Газпром" решил возобновить регулярные продажи иностранной валюты на российском рынке, сообщил агентству Bloomberg заместитель председателя правления газового холдинга Фамил Садыгов.

Он отметил, что основные расходы компании осуществляются в рублях, а их основной объем традиционно приходится на второй - четвертый кварталы. В первом квартале присутствие компании на валютном рынке носило нерегулярный характер.

Как отмечает агентство, сейчас "Газпром" продает валюту, привлеченную в феврале в ходе размещения евробондов, а также реализует экспортную выручку для покрытия своих инвестиционных и операционных расходов.

18 февраля "Газпром" разместил долларовые еврооблигации объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых.

Согласно инвестиционной программе "Газпрома" на 2020 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 104,724 млрд руб. Финансовые заимствования (не включая внутригрупповые заимствования) в 2020 году запланированы в объеме 557,769 млрд руб., что на 40% превышает показатель 2019 года.