{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Российский рынок акций на открытии торгов рухнул после обвала нефтяных котировок

Согласно данным Мосбиржи, ценные бумаги крупнейших нефтегазовых компаний страны упали на 12-15%
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Акции российских компаний во вторник на Московской бирже обрушились в цене после падения нефтяных цен. Согласно данным торговой площадки, ценные бумаги крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% ("Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз"), потребительского сектора - до 28% ("М.Видео", "Магнит", X5 Retail Group, ).

Котировки российского финансового сектора также рухнули. Сбербанк потерял порядка 13%, ВТБ - 12%. Акции технологических компаний обвалились вслед за биржевыми индексами: "Яндекс" ушел в минус на 7%, "Ростелеком" - на 9%, АФК "Система" - на 12%.

На эту тему
Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

Ключевые фондовые индексы РФ обвалились на открытии торгов Московской биржи. Так, индекс Мосбиржи упал на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года).

В понедельник, 9 марта, ценные бумаги российских компаний рухнули на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

Падение рынка происходит на фоне рекордного обрушения цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. 9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до $31,02 за баррель. Во вторник нефть отыгрывает падение, росла на 8,3% - до $37,22 за баррель.

Нефть рухнула на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Автодорогу "Лена" заасфальтируют к 2023 году на участке в 160 км
В результате протяженность участков трассы, имеющих твердое покрытие, увеличится до 1048 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС