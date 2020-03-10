Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 6,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 72,99 рубля. Курс евро подскочил на 9,7%, достигнув 85 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 рубля в марте 2016 года, евро достигал 85 рублей в феврале 2016 года.

По состоянию на 10:15 мск курс рубля чуть укрепился по отношению к американской и европейской валютам. Так, курс доллара торговался на уровне 71,97 рубля (+5%), а курс евро - 81,65 рубля (+5,3%).

Рубль упал на Мосбирже на фоне обвала цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 6% и составила $36,41 за баррель. При этом ранее цена нефти этого сорта рухнула на 31,5%, опустившись до $31,02 за баррель.