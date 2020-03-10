В обменных пунктах Дальнего Востока и Сибири нет ажиотажа на покупку валюты

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Ажиотажного спроса на покупку долларов США и евро в обменных пунктах и офисах банков на Дальнем Востоке и Сибири не наблюдается. Как сообщили корреспонденту ТАСС представители банков, один доллар можно купить по цене от 75,55 до 100 рублей, цена одного евро колеблется от 86,5 до 100 рублей.

"Ажиотажа на приобретение валюты во вторник не наблюдается, однако в офисе сегодня чуть больше людей, чем обычно. Фиксируется также повышенный спрос на обналичивание денежных средств. Может быть это связано с затяжными выходными", - сообщила корреспонденту ТАСС сотрудник ПАО "Сбербанк" в Петропавловск-Камчатском.

Представитель банка добавила, что во вторник в офисах ПАО "Сбербанк" на Камчатке можно приобрести один доллар за 77,09 рублей, если речь идет о сумме до 999,99 долларов. При покупке более 1000 долларов один доллар будет стоить клиентам 76,74 рублей. В пресс-центре Дальневосточного ПАО Сбербанк ТАСС сообщили, что в хабаровских офисах банка очередей и ажиотажа нет, все отделения работают в штатном режиме. Один доллар можно приобрести за 77,17 рублей, продать за 73,08 рублей.

В отделении Муниципального Камчатпрофитбанка во Владивостоке сказали, что ажиотажа на покупку иностранной валюты не наблюдается. "Цена доллара - 75,55 рублей, евро - 89 рублей, но курс меняется несколько раз в день", - сообщили в отделении. Сотрудники банка добавили, что очереди в кассу нет. В отделении ББР Банка во Владивостоке очередей и ажиотажного спроса на покупку валюты также не наблюдают. Цена доллара для клиентов банка составляет 75,6 рублей, купить евро можно за 86,5 рублей.

В якутском филиале банка "Агора" во вторник один доллар или один евро можно купить за 100 рублей. При этом, банк покупает указанные валюты во вторник по курсу 62 рубля. Такая информация опубликована на официальном сайте кредитного учреждения.

По мнению доцента кафедры "Финансы и кредит" Дальневосточного федерального университета Максима Кривелевича, сейчас нет никакого смысла покупать валюту. "Кто в пятницу не купил, тому во вторник уже нет никакого смысла", - разъяснил он. Кривелевич добавил, что сейчас не нужно спешить в обменные пункты - слишком велик риск купить валюту по невыгодному курсу, который может измениться.

В понедельник, 9 марта, курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей (+10% к уровню закрытия предыдущей сессии), свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз курс доллара превышал 75 рублей в марте 2016 года, а евро стоил 85 рублей в феврале того же года.

Ситуация в Сибири

Жители Сибирского федерального округа также не спешат покупать валюту. "Общее мнение сотрудников банка (ВТБ) - не надо нервничать, не стоит покупать валюту на максимуме (цены), потому что завтра она может стать дешевле и люди понесут потери. Сегодня ажиотажа нет, сами проехали - никто в очереди не стоит. Население ведет себя адекватно", - сообщил ТАСС глава томского офиса банка ВТБ Михаил Гребенников.

В пресс-службах Сибирского банка ПАО Сбербанк и новосибирского офиса "Альфа-банка" агентству сообщили, что в их отделениях ажиотажа также не наблюдается. Управляющая филиалом "Сибирский" ПАО Банк "ФК Открытие" Ирина Демчук уточнила ТАСС, что клиенты их банка валюту также массово не меняют. Сравнивая ситуацию с падением рубля в 2014 году, она отметила, что причины ослабления разные, и повода для паники нет.

"Что касается текущего курса рубля - в любом случае откат может быть, другой вопрос - период три месяца или полгода", - сказала Демчук. "Но идти покупать сегодня [валюту] по такому курсу [не стоит], тем более, при открытии биржи он может быть в пиковом состоянии - аналитики прогнозируют [рост] до 80 рублей, потом откатится до 75 рублей", - добавила она.