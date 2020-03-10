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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

В компании пояснили, что цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США оказывают влияние

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.

"Мы оцениваем эту ситуацию (снижение цен на нефть, обвал рубля - прим. ТАСС) как негативную для российской автомобильной промышленности, и для "АвтоВАЗа" в частности, - отмечается в сообщении. - Сегодня "АвтоВАЗ" является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию".

При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что приветствуют еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации.

Сейчас в качестве поддержки автопродаж в России запущены программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Всего в 2020 году Минпромторг выделил на них 5 млрд руб. Ранее газета "Ведомости" написала, что средства могут кончиться уже к концу марта.

"АвтоВАЗ" в 2019 году трижды повышал цены, в среднем подорожание моделей Lada каждый раз составляло от 1 до 3%.

Как ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), "АвтоВАЗ" в феврале 2020 года снизил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 25 тыс. машин.

О компании

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году выросли на 1% до 362,356 тыс. машин.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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