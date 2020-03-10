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Котировки на биржах Шанхая и Шэньчжэня выросли на фоне поездки Си Цзиньпина в Ухань

Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, поднялся на 2,14%

ШАНХАЙ, 10 марта. /ТАСС/. Начавшиеся во вторник с падения основных индексов торги на биржах материкового Китая завершились значительным ростом котировок на фоне информации о снижении числа случаев инфицирования новым коронавирусом в Китае и инспекционной поездке председателя КНР Си Цзиньпина в город Ухань. Соответствующая позитивная динамика отражена на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

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Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов вырос на 1,82%, до отметки 2996,76 пункта. В плюсе оказались все голубые фишки. Больше всего выросли акции компаний, занятых в сферах телекоммуникационных и информационных технологий, соответствующие сводные индексы подскочили на 6,6% и 5,57%.

Ростом котировок закрылись торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 2,65%, до 11 403,47 пункта. Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, поднялся на 2,14%.

Основные индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня по итогам торгов в понедельник обвалились на 3,01% и 4,09% на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего распространения нового коронавируса в мире и падения цен на нефть. Инвесторы под воздействием панических настроений начали распродавать акции и уходить в облигации.

Котировки на фондовых рынках материкового Китая пошли вверх после неожиданного прибытия во вторник Си Цзиньпина в город Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса по всей стране. Позитивно инвесторами была воспринята также информация о значительном сокращении числа новых случаев инфицирования за последние сутки. Во вторник утром было объявлено о 19 случаях, в понедельник сообщалось о 40 заболевших.

 

Теги
КитайСи ЦзиньпинРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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