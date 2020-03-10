Хайнань открыл горячую линию консультационных услуг для инвесторов

ХАЙКОУ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Управление международного экономического развития южнокитайской провинции Хайнань открыло горячую линию по предоставлению консультационных услуг китайским и зарубежным инвесторам. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, за первые сутки работы новой службы властям поступили запросы от заинтересованных частных лиц и компаний из нескольких государств, в том числе Нидерландов, Сингапура и США. Предприниматели проявили наибольший интерес к таким сферам, как экологически чистый транспорт, офшорная торговля, строительство яхт и электронная коммерция.

Как уточнил глава управления Хань Шэнцзянь, горячая линия для инвесторов доступна как на китайском, так и на английском языках. Компании имеют возможность ознакомиться с наиболее привлекательными вариантами для капиталовложений, выбрать самый подходящий для них проект на Хайнане.

Согласно официальной статистике, иностранные инвестиции в экономику острова в январе увеличились в годовом исчислении на 366,4%, до $115,5 млн. Приток зарубежного капитала в 2019 году превысил $1,5 млрд - на 107,8% больше, чем годом ранее. Хайнань планирует активно привлекать инвестиции в такие сферы, как финансовые услуги, производство и аренда экологически чистого транспорта, выпуск лекарств и медицинского оборудования.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.