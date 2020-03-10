В Минюсте заявили, что при доработке проекта КоАП учтут предложения бизнес-сообщества

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях будет доработана с учетом замечаний и предложений, поступающих в Минюст России, в том числе от предпринимательских объединений. Об этом журналистам сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем письме председателю правительства Михаилу Мишустину заявил, что принятие нового КоАП и проекта процессуального кодекса несет риски для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в стране. Он предложил организовать на уровне кабмина совещание по данному вопросу с привлечением предпринимательского сообщества.

"В рабочую группу по доработке проекта КоАП входят представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты России" - сообщил Новак.

Он сообщил, что Титова приглашали принять участие в заседании рабочей группы, но он так и не пришел, при этом о его предложениях в Минюсте узнали из СМИ. "Жаль, что бизнес-омбудсмен Борис Титов не принял участие в заседании нашей рабочей группы, мы его приглашали и очень ждали, - отметил Новак. - Странно, что свои пожелания и предложения по КоАП Борис Юрьевич транслирует нам не в официальном ответе, а мы о них узнаем из средств массовой информации". Новак сообщил, что Минюст России еще 24 января направил данные законопроекты на рассмотрение уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей, но ответа от него так и не получил.

"Мы даже прокомментировать журналистам предложения Титова не можем, поскольку его официальной позиции в Минюсте нет. Полагаем, что в интересах дела надо сосредотачиваться на взаимодействии на рабочем уровне через уполномоченные органы и комиссии, а не через средства массовой информации", - сказал Новак.

Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему кодексу, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года. Сейчас Минюстом России ведется доработка этих проектов.