ЦБ при необходимости применит дополнительные меры защиты экономики от внешних шоков

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Банк России намерен продолжить анализ сложившейся на рынке ситуации и готов при необходимости принять дополнительные меры по защите российской экономики от внешних шоков. Об этом заявила во вторник первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы будем дальше анализировать ситуацию, у нас есть еще гораздо более широкий набор возможных мер, все эти меры ранее были испробованы, рынок понимает, что они работают. При необходимости мы будем применять дополнительные меры для того, чтобы снизить влияние на российскую экономику и на финансовую систему внешних шоков", - сказала она.